Atletica, Kipchoge: “Farò tutto il possibile per vincere l’oro a Parigi e scrivere la storia”

Il due volte campione olimpico di maratona a Rio e a Tokyo, Eliud Kipchoge, nel corso di una conferenza stampa ad Ovido, ha ribadito la propria volontà di scrivere l storia vincendo l’oro anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: “Farò tutto il possibile per avere i mezzi per vincere una terza volta e scrivere la storia. Vorrei riuscirci anche per ispirare le nuove generazioni. Record di Kiptum? Non sono rimasto sorpreso, ma contro di riprendermi il primato. Ma ora conta Parigi”.