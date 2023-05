Atletica, Kerley rilancia la sfida uno contro uno con Jacobs: “Ma non so se lui verrà”

Frecciate sui social, una rivalità mediatica che cresce e l’ultima suggestione della sfida uno contro uno che si fa largo. Marcell Jacobs e Fred Kerley continuano a punzecchiarsi e lo statunitense apre un nuovo round di una rivalità a distanza che scalda la pista: “Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non so se lui verrà. Ma se ci sarà una gara ovviamente vincerò io. In ogni caso, spero di affrontarlo prima dei Mondiali a Budapest”, ha detto Kerley a Doha, dove domani è in programma il primo meeting dell’anno della Diamond League 2023. L’argento nei 100 metri a Tokyo rilancia la sfida all’oro olimpico, “anche con solo noi due come protagonisti. Sarebbe anche vantaggioso, e un bello spot, per l’atletica”. Kerley domani a Doha correrà i 200 in cui sfiderà il campione olimpico André De Grasse e l’iridato dei 400 Michael Norman. Parola alla pista dopo tante parole social che ai due sembrano piacere. Dopo il botta e risposta sui social, Jacobs aveva ammesso che la “rivalità con Kerley fa bene all’atletica”. La pista come il ring, con il trash talking che può attrarre visibilità e interesse, per ora funziona.