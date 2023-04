Atletica: Kerley provoca Jacobs, lui risponde e gli ricorda come è andata a Tokyo

Fred Kerley provoca Marcell Jacobs. Il campione del mondo in carica, a una domanda se considerasse l’azzurro un rivale concreto in vista dei Mondiali di Budapest, ha risposto con un laconico “Non penso”. Lo sprinter italiano ha ribattuto con una foto della gara dei cento metri di Tokyo e ha scritto: “Quando vuoi e come vuoi ma ricorda che quando contava di più è finita così”. A quel punto l’americano si è infuriato e ha chiesto alla Diamond League di organizzare “un uno contro uno con lui, nessun altro, lui soltanto”. A quel punto è intervenuto persino Usain Bolt: “La pista si fa incandescente”.