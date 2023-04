Atletica Kenya, sospetti su sistema doping su larga scala: “Somiglianze tra casi”

di Mattia Zucchiatti

Scandalo doping in Kenya. L’Unità per l’integrità dell’atletica istituita (Iau) da World Athletics ha denunciato un sistema su larga scala che “si sta organizzando meglio e questi casi sottolineano il coinvolgimento di persone con esperienza medica e questa è una seria minaccia per il nostro sport”, spiega in una nota il presidente Iau, David Howman. “L’Iau è stata incaricata di collaborare con il governo keniota, la sua federazione di atletica leggera e la sua agenzia antidoping per combattere questa crisi – prosegue -. Faremo tutto il possibile per identificare la fonte di questo doping”. La mezzofondista Eglay Nalyanya è stata condannata a otto anni, mentre Betty Wilson Lempus è stata sospesa per cinque anni per motivi simili. “La giuria ha trovato somiglianze tra i due casi – ha fatto sapere Iau -. Nalyanya e Lempus hanno detto all’Unità di aver ricevuto iniezioni intramuscolari nello stesso ospedale e di aver fornito documenti medici falsi a sostegno delle loro affermazioni. In entrambi i casi, l’inchiesta ha anche scoperto che i medici citati erano fittizi e che nessun atleta aveva ricevuto un’iniezione anche se quel giorno si trovavano in ospedale. Sembrerebbe quindi che l’élite degli atleti kenioti tragga beneficio dall’aiuto di una o più persone, incluso qualcuno con significative conoscenze mediche. Questo non è limitato a un singolo caso”.