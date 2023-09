Atletica: Jacobs a Zagabria per gli ultimi 100 metri dell’anno

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs chiude la stagione al Boris Hanzekovic Memorijal di Zagabria L’azzurro se la vedrò con Ferdinand Omanyala, i due giamaicani Kishane Thompson e Oblique Seville e lo statunitense Marvin Bracy alle 18:32 di domenica 10 settembre. Jacobs, al termine di una stagione particolarmente travagliata, illuminata comunque dall’argento mondiale in staffetta, può cominciare a porre basi solide per il prossimo anno. Per l’argento mondiale del peso Leo Fabbri (Aeronautica) sabato pomeriggio sarà impegnato a Zagabria (centro cittadino alle 19.10), martedì ad Arzignano (Vicenza) per inaugurare la nuova pedana per il getto del peso, infine nel weekend del 16 e 17 settembre a Eugene per la finale della Wanda Diamond League 2023. Nelle prime due occasioni, ci sarà anche Zane Weir (Fiamme Gialle), oro europeo indoor, reduce dal sensazionale 22,44 di Padova e dal solidissimo 21,88 di Rovereto. Dal club dei 22 metri stagionali, a Zagabria, arrivano anche Joe Kovacs (Usa), Tom Walsh (Nuova Zelanda), Rajindra Campbell (Giamaica) e gli altri americani Payton Otterdahl e Roger Steen.