Atletica, Jacobs: “Vorrei essere ricordato come l’uomo più veloce della terra”

“Mi piacerebbe essere ricordato come l’uomo più veloce della terra, e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci“. Così il campione olimpico Marcell Jacobs, in un’intervista esclusiva al canale olimpico, Olympics.com, in cui racconta dei suoi piani anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, al via tra meno di un anno e mezzo. “Non voglio andare troppo veloce o guardare troppo avanti senza godermi quello che voglio fare. Devo tenere i piedi per terra e ricordare a me stesso che c’è ancora molta strada da fare. Ma, ovviamente, Parigi sarà un momento cruciale”.