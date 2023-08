Atletica, Jacobs verso i Mondiali: “Vincere l’oro? Non sarà facile, ma ho lavorato sodo e mi sento bene”

L’ultimo anno e mezzo non è stato affatto facile per Marcell Jacobs, alle prese con continui infortuni e la pressione di essere quantomeno per altri dodici mesi il campione olimpico in carica dei 100 metri. Ora il velocista azzurra vede all’orizzonte i Mondiali di Budapest, un altro appuntamento al quale arriva dopo dei primi mesi di stagione caratterizzati da diversi stop&go. “Vincere l’oro? Non sarà facile, ho avuto molti problemi negli ultimi mesi ma ho lavorato sodo e mi sento bene, in buone condizioni”, ha dichiarato al “press day” organizzato dal suo fornitore ufficiale di attrezzature sportive.

Jacobs comincerà a gareggiare sabato, durante le eliminatorie dei 100 metri. “Io sono sempre il primo a voler correre, per poter dimostrare il mio valore al 100 per 100 ma, purtroppo, gli infortuni fanno parte del gioco. Abbiamo cercato di risolvere la situazione al meglio. Sono qui a Budapest per una sfida molto importante. In particolare, abbiamo lavorato molto sul mio modello di scarpa”, ha detto l’azzurro. “Sono sempre stato concentrato su questo appuntamento con i Mondiali. Quello iridato è l’unico oro dei 100 metri che manca nella mia bacheca. Ovviamente, c’erano molti dubbi e preoccupazioni, ma la cosa più importante è essere qui a Budapest, completamente concentrato”, ha aggiunto Jacobs.