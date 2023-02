Atletica, Jacobs torna in pista: saranno 8 gli azzurri impegnati a Lievin

Marcell Jacobs torna in pista e sarà il leader di una spedizione italiana davvero numerosa, record per una tappa Gold del World Indoor Tour, vale a dire il principale circuito mondiale dell’atletica leggera invernale: a Lievin saranno 8 gli azzurri impegnati, quando in passato erano stati al massimo 6. E di per sé, questa è già la cifra di quanto si sia alzato il livello medio complessivo della nostra atletica e di quanta voglia ci sia di misurarsi a livello internazionale. Mercoledì sera, in Francia, oltre al campione olimpico impegnato nei 60 metri (batteria alle 20.05 con lo slovacco Jan Volko, il giapponese Shuhei Tada, il turco Kayhan Ozer, alla ricerca della finale prevista alle 21.28), sono attesi i mezzofondisti Nadia Battocletti (3000), Federico Riva (1500), Elena Bellò e Catalin Tecuceanu (800), gli astisti Roberta Bruni e Claudio Stecchi, la triplista Dariya Derkach.