Atletica, Jacobs torna in pista a Lodz: correrà i 60 metri

L’attesa è finita. A 172 giorni dalla vittoria agli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, Marcell Jacobs torna in pista e lo farà sabato pomeriggio in Polonia, all’Orlen Cup di Lodz, sulla distanza dei 60 metri. Il due volte oro olimpico a Tokyo gareggerà alle ore 17.10 nelle batterie e poi alle 18.35 per la finale che punta a vincere per avvicinarsi nel migliore dei modi all’appuntamento indoor in Turchia gli statunitensi Mike Rodgers ed Elijah Hall e il polacco padrone di casa Dominik Kopec. Diretta tv su Rai Sport.