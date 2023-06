Atletica, Jacobs: “Sto facendo terapie dolorose, Mondiali grande obiettivo”

Marcell Jacobs torna a parlare sui social network della sua condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti in pista. “Ciao a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per i bei messaggi di conforto che mi avete mandato. Ho visto tutto e vi ringrazio tantissimo. Mi hanno fatto super piacere e mi hanno dato quella carica e energia di cui avevo bisogno. In tutto questo periodo sono sempre stato sul pezzo, ho sempre continuato a fare tutto quello che dovevo fare, sto facendo delle terapie abbastanza dolorose, che però sono quelle fondamentali per poter recuperare nel minor tempo possibile. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi – dice in un video su Instagram – stiamo lavorando veramente bene e non vedo l’ora di scendere in pista e ricominciare a gareggiare, tutto questo in funzione del campionato del Mondo che ci sarà tra due mesi, quindi continuate così che mi state supportando veramente tanto e presto torneremo a divertirci insieme. Mando un bacio a tutti”, conclude Jacobs.