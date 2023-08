Atletica, Jacobs: “Sono pronto per riassaporare delle emozioni indimenticabili”

Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere pronto a tornare in pista per rivivere le emozioni dei Giochi Olimpici giapponesi: “Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili. Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un’emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia storia. Oggi, l’eco di quel successo risuona dentro di me. Mi chiede di tornare sulla pista, di risentire l’energia del traguardo, la passione della competizione”.

Jacobs non quale risultato potrà raggiungere, ma si è mostrato davvero carico in vista dei Mondiali di Budapest 2023: “Non vedo l’ora di rispondere a quella chiamata, di riaccendere il fuoco della sfida. Non so quale sarà il risultato. Ma so che sono pronto a dare tutto me stesso, a provarci di nuovo. Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili. il mondo mi guarda. E io sono qui, affamato, desideroso di dare il meglio di me, perché correre è quello che amo fare”.