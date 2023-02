Atletica: Jacobs secondo dietro Omanyala nei 60 metri, record indoor italiano per Stecchi nel salto con l’asta

Dopo due anni si interrompe l’imbattibilità di Marcell Jacobs nei 60 metri indoor. L’azzurro corre in 6″57 e chiude secondo nella finale del ‘Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais’ di Lievin vinta dal keniano Ferdinand Omanyala in 6″54, primato personale. Jacobs al coperto era imbattuto dal 12 febbraio 2021.

Impresa di Claudio Stecchi a Liévin che centra il record italiano indoor dell’asta, eguagliata con 5,82 (alla prima prova) la misura del suo allenatore e mito azzurro Giuseppe Gibilisco dopo 19 anni esatti. È lo standard per gli Euroindoor di Istanbul che ora lo attendono dal 2 al 5 marzo. Il fiorentino delle Fiamme Gialle pareggia anche il primato personale all’aperto che aveva realizzato a Chiari in un evento in piazza nel settembre del 2020.

Nei 3000 l’azzurra Nadia Battocletti centra lo standard per gli Euroindoor di Istanbul. Sesto posto in 8:45.32 nella gara vinta dall’etiope Diribe Welteji (8:34.84). L’atleta delle Fiamme Azzurre fa gara nel terzo gruppetto di atlete africane, all’inseguimento degli altri due gruppi di testa composti da Welteji e dalla campionessa del mondo indoor Lemlem Hailu (8:35.15) e, il secondo, da Mizam Alem (8:39.03) e dall’ugandese Sarah Chelangat (8:41.16). La primatista italiana battaglia nel finale batte le altre etiopi Mekides Alemshet (8:46.70) e Zerfe Wondemagegn (8:46.98)