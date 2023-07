Atletica, Jacobs salterà anche gli Assoluti di Molfetta: presente Tamberi

Marcell Jacobs salterà anche gli Assoluti di atletica di Molfetta, in programma dal 28 al 30 luglio. L’oro olimpico di Tokyo nei 100 metri, dopo il deludente settimo posto a Parigi in Diamond League, sarà assente in Puglia per l’appuntamento tricolore e per il suo ritorno in pista i tempi si allungano inevitabilmente. Gianmarco Tamberi invece ci sarà ed è il favorito per il salto in alto. In palio 42 titoli nell’edizione numero 113 della massima rassegna tricolore che si disputerà allo stadio Mario Saverio Cozzoli.