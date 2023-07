Atletica, Jacobs promette: “Non andrò al Mondiale solo per partecipare, voglio farvi sognare ancora”

Marcell Jacobs è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’E-Prix di Roma di Formula E: “Abbiamo superato un periodo da cui non sembrava esserci via d’uscita. Sono fiducioso in vista del Mondiale: arriverò lì per portare a casa qualcosa d’importante e non solo per partecipare“. Il campione olimpico in carica dei 100 metri ha poi aggiunto: “Campionati italiani? Non ho avuto la possibilità di prepararli. Avrei infatti rischiato di compromettere il percorso verso il Mondiale, che è l’obiettivo principale. Sto dando il 200% per farvi sognare ancora“.