Atletica, Jacobs e i nuovi accertamenti dopo l’infortunio: graduali miglioramenti

by Davide Triolo

Marcell Jacobs, Mondiali indoor Belgrado 2022 atletica - Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Marcell Jacobs si è sottoposto a nuovi esami specifici presso l’Istituto di Scienza dello Sport a Roma, così da valutare i progressi dopo l’infortunio muscolare recentemente accusato. L’atleta azzurro, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è fermato recentemente per una distrazione/elongazione di primo grado, tale da costringerlo a saltare il Golden Gala di Roma. Dopo gli accertamenti, buone notizie per Jacobs; l’atleta azzurro infatti ha constatato un miglioramento sostanziale della situazione, con graduali ed effettivi progressi relativamente al suo percorso di riabilitazione. Certo è, però, che Jacobs salterà gli appuntamenti di Eugene, Roma e Oslo sino a metà giugno, con luglio come mese decisivo per il ritorno della stella italiana. Lo straordinario velocista nostrano è pronto a tornare a correre, convincere e sorprendere ancora e ancora il mondo intero.