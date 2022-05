Atletica: Jacobs, Desalu e Patta a Savona per l’oro sui 100 metri

by Christian Poliseno

Il Memorial Ottolia torna al centro del mondo grazie all’uomo più veloce del pianeta: Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, torna quindi sulla pista di Savona dopo il 9.80 dello scorso maggio 2021. Insieme a lui ci saranno altri due ori olimpici, quelli della staffetta 4X100Fausto Desalu e Lorenzo Patta (entrambi Fiamme Gialle). Patta non ha ancora corso nel 2022: lo farà sulla pista che lo ha rivelato ad alti livelli con il 10.13 dello scorso anno, molto più che un’ipoteca su una frazione della 4×100, come poi effettivamente è stato. Desalu si è invece misurato una volta con i 60 in inverno e di recente ha battuto la migliore prestazione italiana dei 150 (15.07). Anche per lui Savona fa rima con primato personale: 10.29 nel 2020.