Atletica: Jacobs corre gli ultimi 100 metri della stagione in 10”08

Marcell Jacobs ha chiuso la stagione 2023 con il terzo posto centrato nei 100 metri a Zagabria nel meeting Gold del Continental Tour. L’azzurro delle Fiamme Oro ha corso in 10″08 con un metro di vento contro subito dietro al giamaicano Seville, 10”07. Jacobs manca di pochi centesimi. il tempo limite, 10”00, per la qualificazione alle Olimpiadi. a prestazione migliore dell’anno per il velocista azzurro. Gara al keniota Ferdinand Omanyala, unico sotto i 10 in 9″95.

Chiude al sesto posto Simone Barontini negli 800 metri in 1:45.68. Stavolta il marchigiano delle Fiamme Azzurre conduce una gara di attacco, in testa al gruppo nel primo giro, e poi stringe i denti quando si vede sorpassare da alcuni avversari, senza però cedere. Vince il britannico Daniel Rowden (1:44.96) sul francese Gabriel Tual (1:45.07) mentre l’anconetano con un’altra buona prova conclude la stagione che l’ha visto scendere a 1:44.34 sfiorando l’ingresso nella finale mondiale di Budapest. Stesso piazzamento al femminile per Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), sesta in 2:01.00 davanti alla compagna di club Elena Bellò che arriva settima con 2:01.05.