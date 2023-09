Atletica, tanta Italia di scena a Rovereto: occhi su Diaz, Dosso e Ceccarelli, Weir sfida Fabbri

Tanta carne al fuoco per l’atletica italiana e non solo in occasione del meeting di Rovereto, in programma nella serata di mercoledì 6 settembre. Nei 100 metri maschili sarà al via Samuele Ceccarelli, che se la vedrà contro avversari del calibro del keniano Ferdinand Omanyala e dei giamaicani Oblique Seville e Kishane Thompson. Nel femminile, invece, Zaynab Dosso insegue il record italiano ma sfiderà rivali di alto livello come Natasha Morrison (Giamaica), Twanisha Terry (Stati Uniti), Briana Williams (Giamaica). Spazio anche al getto del peso, dove Zane Weir – fresco di una strepitosa misura di 22,44 a Vicenza, la seconda italiana di sempre – sfiderà l’argento europeo Leonardo Fabbri, oltre al bronzo iridato Joe Kovacs. Occhi puntati infine su Andy Diaz, che torna in pedana dopo la fantastica trasferta cinese di Xiamen, in cui è arrivata una vittoria con 17,43. Tra i suoi avversari anche Andrea Dallavalle.

Al via poi Lorenzo Benati e Alice Mangione nei 400 metri, Hassane Fofana e Giada Carmassi nei 110 ostacoli, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800 metri, Catalin Tecuceanu nei 1500 metri, Sintayehu Vissa, Federica Del Buono e Mohad Abdikadar nei 300 metri. Non mancheranno neppure Elisa Molinarolo, reduce dal personale di 4,68 nel meeting di salto con l’asta di Chiari, Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach nel triplo, e Stefano Sottile con Manuel Lando nel salto in alto.