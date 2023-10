Atletica: Italia di bronzo ai Mondiali con la squadra maschile

L’Italia è stata protagonista ai Mondiali militari di mezza maratona, andati in scena nella giornata odierna a Lucerna (Svizzera). La squadra maschile ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Marocco e Francia, precedendo Bahrain e Turchia. Yohanes Chiappinelli è stato il miglior azzurro al traguardo: il senese dei Carabinieri ha concluso in settima posizione con il tempo di 1h02:36, precedendo Daniele Meucci (il pisano dell’Esercito ha chiuso al nono posto in 1h03:24). La squadra femminile ha concluso al quarto posto con Yaremchuck, Epis e Selva.