Atletica, iscrizione confermata: Jacobs correrà alla Diamond League di Parigi

L’iscrizione è confermata, il desiderio di scatenare i suoi cavalli è molto forte: dopodomani sera, a Parigi, Marcell Jacobs scenderà in pista per il suo debutto stagionale all’aperto. Dopo i forfait legati a motivi fisici a Rabat a fine maggio e Firenze il 2 giugno, venerdì sera (ore 22:12) il campione olimpico ed europeo è atteso sui blocchi di partenza dei 100 metri in occasione della quarta tappa della Diamond League. A quanto si apprende dallo staff, la partecipazione non è in dubbio, mentre certa è la sua assenza nella staffetta 4×100 azzurra, che nella capitale francese cercherà di migliorare il 38″38 corso a Firenze e di mettere al sicuro la partecipazione ai Mondiali di fine agosto a Budapest. Non sarà presente nemmeno Samuele Ceccarelli, per un quartetto che sarà composto da Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu e uno tra Matteo Melluzzo e Marco Ricci. Jacobs, sulla pista di Charle’ty, non troverà il campione del mondo in carica Fred Kerley, ma il keniano Ferdinand Omanyala (primatista mondiale stagionale con 9″84), oltre all’altro statunitense Noah Lyles (9″95 stagionale).