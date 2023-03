Atletica, Inzoli inizia una nuova avventura tecnica: si allenerà con Gianni Iapichino

Francesco Ettore Inzoli, bronzo nel salto in lungo e oro nella staffetta 100+200+300+400 agli Europei Under 18 nel 2022, abbraccia una nuova avventura sul piano tecnico: Inzoli sarà, infatti, seguito sul piano tecnico da Gianni Iapichino, allenatore e papà di Larissa Iapichino, domenica scorsa medaglia d’argento agli Europei indoor nel salto in lungo con il nuovo record italiano indoor. L’ufficialità del nuovo binomio tecnico è arrivata dopo un colloquio che ha coinvolto tutte le parti in causa: Francesco, che ha compiuto 18 anni lo scorso 26 febbraio, affiancato dai genitori Angelo e Danielle, l’allenatore Gianni Iapichino, il vicedirettore tecnico dell’attività giovanile Tonino Andreozzi, il responsabile del settore salti Claudio Mazzaufo e il presidente dell’Atletica Riccardi Milano 1946 Sergio Tammaro.

L’incontro è stato il momento per illustrare il progetto tecnico che porterà Inzoli nel gruppo di allenamento di Gianni Iapichino, progetto che prevede una crescita tecnica graduale e ponderata, senza inseguire risultati nell’immediatezza: “Come Atletica Riccardi – ha commentato Tammaro –, siamo contenti che Francesco abbracci questo progetto e che l’iniziativa sia condivisa con i riferimenti tecnici della federazione”. Inzoli, un anno avanti con gli studi e attualmente impegnato nella classe quinta al liceo scientifico Gonzaga di Milano, usufruirà del progetto del MIUR per gli studenti-atleti di alto livello, trasferendosi già dopo Pasqua a Firenze per allenarsi con il nuovo tecnico.