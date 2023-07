Atletica, inizia domani a Modena il Challenge: in gioco l’accesso agli Assoluti

Inizierà domani la seconda edizione del Challenge Assoluto di Atletica, con circa mille atleti iscritti. La gara che mette in palio la maggior parte dei posti per i prossimi Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (28-30 luglio) sarà visibile in diretta streaming su www.atletica.tv. Un appuntamento fondamentale in cui sarà decisivo il piazzamento ottenuto a Modena fino al raggiungimento del numero di partecipanti previsto per ogni specialità: 16 nelle corse fino agli 800 metri e nelle staffette, 12 nelle altre corse e in tutti i concorsi. Un weekend di sfide accese dal punto di vista agonistico, alla ricerca della posizione utile in classifica ma anche un’occasione per andare in caccia di prestazioni di valore.

Nella velocità femminile la sprinter Johanelis Herrera ha in programma un doppio impegno su 100 e 200 mentre nei 400 è di sicuro interesse il confronto tra diverse azzurre come Giancarla Trevisan (Bracco Atletica), Raphaela Lukudo (Esercito) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano). Al maschile 400 con Lapo Bianciardi (Avis Barletta), invece nei 100 annunciati Eric Marek (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Roberto Rigali (Bergamo Stars) che si sono migliorati quest’anno rispettivamente in 10.28 e 10.29. Da seguire anche gli specialisti delle prove multiple: 110hs e asta per Dario Dester (Carabinieri), la compagna di club Sveva Gerevini nei 100hs e sulla pedana del lungo. A proposito di salti: nell’alto Alessia Trost (Fiamme Gialle), nell’asta Sonia Malavisi (Fiamme Gialle).