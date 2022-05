Atletica, infortunio Jacobs: distrazione di primo grado, salterà Eugene

by Matteo Di Gangi

Marcell Jacobs- Foto Sportface

Marcell Jacobs si ferma per un infortunio. Gli esiti di un accertamento diagnostico effettuato questo pomeriggio a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato una distrazione-elongazione di primo grado, palesatasi a Savona mercoledì scorso al termine della finale dei 100 metri del meeting ligure, tale da indurre lo staff medico federale a prescrivere al due volte campione olimpico di Tokyo 10 giorni di riposo e protocollo riabilitativo combinato. Una scelta che comporta la cancellazione dell’impegno già previsto per sabato prossimo a Eugene, sede della tappa statunitense della Wanda Diamond League: Jacobs resterà quindi a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, procederà al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti.