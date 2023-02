Atletica indoor: vincono Cavalli nei 1500 metri e Derkach nel salto triplo

Vittorie azzurre in due meeting internazionali. Sulla pista di Miramas, in Francia, Ludovica Cavalli trionfa nei 1500 metri per un successo che conferma il suo bel momento di forma. La 22enne dell’Aeronautica arriva al traguardo per prima in 4:09.80 dopo aver staccato nel finale le avversarie keniane Josephine Chelangat Kiplangat (4:11.80) e Vivian Chebet Kiprotich (4:14.35). A cinque giorni dal record personale di 4:09.19 a Padova, con cui è diventata la quarta azzurra di sempre nella specialità, la mezzofondista genovese riesce a mettere a segno un’altra prova di spessore, non lontana dallo standard richiesto per gli Europei indoor (4:09.00). Nei 60 ostacoli settima Nicla Mosetti (Bracco Atletica) in 8.23, a un solo centesimo dal proprio limite di 8.22 realizzato sabato a Manchester, dopo il crono di 8.24 in batteria.

A Erfurt, in Germania, si impone la triplista Dariya Derkach con la misura di 13,97 siglata al sesto e ultimo salto. Una serata in crescendo per la portacolori dell’Aeronautica, che parte con tre nulli per poi atterrare a 13,50 prima di balzare al comando con 13,72 e di incrementare nel turno conclusivo. Stavolta arriva alle soglie dei quattordici metri, superati invece nelle prime due uscite: 14,25 nell’esordio del 21 gennaio al Memorial Giovannini di Ancona a un centimetro dal personale e il 14,17 del successo nello scorso weekend a Lione. Alle sue spalle finisce la tedesca Caroline Joyeux (13,77) davanti alla connazionale Kira Wittmann (13,56).