Atletica, Indoor: strepitoso Ceccarelli, bene anche Iapichino e Dal Molin

L’Italia si fa valere nella serata dell’Istaf Indoor di Berlino. La prestazione più sorprendente è stata quella dello sprinter toscano Samuele Ceccarelli, che scene per la prima volta in carriera sotto il muro di 6”60 sui 60 metri, correndo uno strepitoso 6.58, confermandosi la più bella novità della velocità azzurra in questo inizio di stagione, ponendosi anche ad un centesimo dal crono siglato da Marcell Jacobs sei giorni fa a Lodz. Bene anche Larissa Iapichino, capace di 6,69 e Dal Molin con 7.69 nei 60hs e un terzo posto per ricominciare.