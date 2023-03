Atletica indoor: azzurri under 20 in Francia per il triangolare

Quarantadue azzurrini sono arrivati oggi in Francia, a Lievin, per l’Incontro internazionale Under 20 indoor di domani al quale parteciperanno anche i padroni di casa della Francia e la Spagna. La notizia degli ultimi giorni è la rinuncia di Mattia Furlani, che ha preferito non forzare dopo gli Europei indoor di Istanbul. La selezione azzurra resta di buon livello, ricca di talento e di giovani che in questa occasione possono misurarsi con serietà, dedizione e divertimento con i propri coetanei. È proprio questo che chiede il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi: “Correttezza, lealtà e impegno. Lievin sarà una tappa molto costruttiva per la crescita graduale di questi ragazzi, anche nella prospettiva della stagione all’aperto e degli Europei U20 di Gerusalemme in programma ad agosto”. Venti gare individuali, ognuna con due portacolori azzurri, più la staffetta mista 4×200, tutto concentrato in cinque ore nel pomeriggio di domani, a partire dalle 14, nell’avveniristica arena che ospita ogni anno uno dei meeting indoor più importanti del circuito mondiale.