Atletica Indoor: in Arkansas Ihemeje apre la stagione con un 16.99

Emmanuel Ihemeje debutta con 16,99 a Fayetteville, in Arkansas, nella serata italiana di sabato: al momento è la migliore prestazione al mondo dell’anno. Al Razorback Invitational, dopo un 16,73 e un 16,45, arriva l’importante risultato di cui prima, chiudendo poi con un 16,63, un 16,46 e una rinuncia al salto finale. Secondo posto poi per James Carter (16,14), e terzo Sean Dixon-Bodie (16,01). Ecco le parole di Ihemeje: “È un buon esordio. Speriamo in una stagione migliore rispetto alla scorsa. La prossima gara saranno gli Assoluti indoor di Ancona e spero di far parte della squadra azzurra per gli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo, ndr)”.