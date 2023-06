Atletica, in settimana i meeting di Turku, Kladno e Castellon: tanti azzurri in gara

C’è tanto azzurro nei meeting all’estero di martedì, con due appuntamenti nel calendario internazionale. A Turku, in Finlandia, attesi otto atleti italiani ai Paavo Nurmi Games nella tappa Gold del Continental Tour, il secondo circuito mondiale. Di nuovo in pista nei 1500 metri Gaia Sabbatini per la sua seconda uscita dell’anno sulla distanza, con l’obiettivo di migliorare il 4:08.07 della scorsa settimana a Chorzow. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre, 24 anni compiuti da pochi giorni, è la seconda italiana di sempre con il 4:01.93 della passata stagione. Sarà una gara con doppia presenza azzurra: al via anche Federica Del Buono che, al Golden Gala di Firenze, ha timbrato il secondo tempo in carriera con 4:05.09. Negli 800 torna in azione il finalista europeo indoor Catalin Tecuceanu il quale, dopo aver cominciato da 1:46.76 in Diamond League a Rabat, lancia la sfida al francese Benjamin Robert, appena sceso a 1:43.48, e il keniano argento olimpico Ferguson Rotich.

Ancora un confronto con le più forti per Sara Fantini: la primatista italiana (75,77 un anno fa) e bronzo europeo del martello vuole aggiungere centimetri al 71,21 di venerdì a Parigi, dove è stata terza alle spalle delle statunitensi Brooke Andersen e Janeé Kassanavoid. Ma l’emiliana dei Carabinieri ritrova anche la canadese, vicecampionessa iridata, Camryn Rogers, già incontrata nella trasferta di Los Angeles, e la romena oro continentale Bianca Ghelber, battuta di recente al meeting di Lucca. Un’altra medagliata azzurra, l’argento degli Europei indoor Dariya Derkach, va in pedana nel triplo alla ricerca della condizione dopo l’intervento al tallone e per incrementare il 13,41 stagionale. Se la vedrà con diverse big, come la giamaicana Shanieka Ricketts, seconda ai Mondiali, e la finlandese Kristina Makela, che ha colto lo stesso piazzamento agli Europei, oltre alla turca Tugba Danismaz, oro a Istanbul davanti proprio alla saltatrice dell’Aeronautica.

In gara tre specialisti degli ostacoli, dopo aver corso sabato a Ginevra. Al maschile è un buon momento per Hassane Fofana, che in Svizzera si è preso il secondo posto nei 110hs in 13.47, a soli cinque centesimi dal personale, e torna sulla pista finlandese dove, nel 2019, è riuscito a esprimersi in 13.44. Nei 100hs ci sarà Elisa Di Lazzaro, che finora ha un primato stagionale di 13.05 realizzato a Savona e affronta subito l’idolo di casa, la finlandese campionessa europea indoor Reetta Hurske, mentre l’altra batteria schiera in prima fila la polacca Pia Skrzyszowska, oro a Monaco. Nuovo impegno sui 400hs per Rebecca Sartori, a tre giorni dal 56.39 ottenuto nel meeting elvetico.

Folta partecipazione tricolore anche al meeting Bronze di Kladno, in Repubblica Ceca. Nel peso, il campione europeo indoor Zane Weir punta a riprendere confidenza con i 21 metri sfiorati domenica alla Finale Oro di Palermo (20,97), dopo essere arrivato in maggio a 21,74. C’è tutto il podio di Istanbul, con il ceco Tomas Stanek e l’ucraino Roman Kokoshko già sconfitti dall’azzurro nella rassegna al coperto. Giro di pista con Alice Mangione, che ha dimostrato di essere in forma con il 51.75 della scorsa settimana nei 400 a Huelva. Per la quarta edizione consecutiva gareggia a Kladno la sprinter Irene Siragusa, iscritta su 100 e 200 metri, in evidenza finora soprattutto sul rettilineo con 11.43 a Grosseto. Tra gli uomini, nei 200 al via il campione italiano Diego Pettorossi. Dopo il successo ai Societari, nei 1500 si rimette alla prova a livello internazionale Joao Bussotti. In pedana nell’alto Erika Furlani e nel martello Giorgio Olivieri.

Mercoledì prosegue la stagione all’aperto di Tobia Bocchi: al meeting spagnolo di Castellon, il triplista dei Carabinieri, quarto agli Europei di Monaco nella scorsa estate, va in caccia di progressi rispetto al 16,24 del Golden Gala. Nei 5000, infine, è iscritto il mezzofondista Badr Jaafari.