Atletica in lutto: a 29 anni è morto Shawn Barber, ex campione del mondo di salto con l’asta

Grave lutto nel mondo dell’atletica leggera. A soli 29 anni è morto nella sua casa in Texas il canadese Shawn Barber, ex campione del mondo di salto con l’asta, che a soli 21 anni vinse il titolo iridato a Pechino nel 2015 superando i 5.90 metri. Lo ha reso noto il suo agente Paul Doyle, senza fornire circostanze sulla morte: “Un amico che non dimenticheremo mai. Shawn Barber è morto”, ha scritto ricordando il forte astista che è stato anche finalista olimpico a Rio 2016.