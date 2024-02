Atletica: il 3 febbraio Furlani a Stoccolma, Arese a Metz

Diversi azzurri saranno impegnati nei meeting di atletica in giro per l’Europa sabato 3 febbraio. Mattia Furlani, primatista europeo U20 indoor del salto in lungo, sarà a Stoccolma nel pomeriggio alle 16.10. A sfidarlo Thobias Montler, vicecampione del mondo al coperto con il personale di 8,38 a Belgrado, e il portoghese Gerson Baldé, reduce da un ottimo 7,99. Sempre in Svezia in azione Roberta Bruni (Carabinieri), doppio 4,53 nelle prime uscite dell’anno, ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), nona ai Mondiali di Budapest. Nei 60 c’è Chituru Ali (Fiamme Gialle) e Anna Bongiorni (Carabinieri) al femminile.

A Metz (Francia) il neo-primatista italiano dei 1500 Pietro Arese si cimenterà sui 3000 metri, in una gara che si profila decisamente tirata, considerata la presenza annunciata del leader mondiale stagionale Samuel Tefera (Etiopia), due volte campione del mondo indoor dei 1500. Al via anche i francesi Yann Schrub e Djilali Bedrani. Per il mezzofondista delle Fiamme Gialle è l’occasione per aggiornare il personale di 7:53.50 che risale a due anni fa. Iscritti anche Yassin Bouih (Fiamme Gialle) e Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana). Chi si è visto strappare il primato italiano da Arese, ovvero Ossama Meslek (Esercito), prova a riprenderselo nei 1500 di Metz. Nei 400 c’è Folorunso.