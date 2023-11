Running, il 12 novembre il Cross Valmusone: Pietro Arese al via nei 10 km

Ancora due giorni. Poi entrerà nel vivo il Cross Valmusone, in programma domenica a Osimo (Ancona), in quello che è il secondo atto della stagione di corsa campestre. Tra i più attesi c’è Pietro Arese, pronto a cimentarsi nella prova di 10 chilometri. Al maschile sono attesi anche il campione italiano dei 5000 metri Jacopo De Marchi (Esercito) e il maratoneta Stefano La Rosa (Carabinieri), Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) con i compagni di squadra Italo Quazzola e Andrea Sanguinetti, Luca Ursano (Atl. Vomano) e la promessa Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane). Al femminile, sui 7 chilometri, spazio al confronto tra Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) ed Elisa Palmero (Esercito). Al via anche Federica Zanne (Esercito), Michela Cesarò (Carabinieri) e la campionessa italiana di corsa in montagna Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group) senza dimenticare l’under 23 Agnese Carcano (Atl. Verona Pindemonte). Previsto anche il cross corto di 3 km con Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco). In chiave giovanile nei 6 km al via tra gli altri il burundese Lionel Nihimbazwe (Toscana Atl. Jolly) e Francesco Ropelato (Us Quercia Rovereto), nei 4 km femminili Adele Roatta (Bracco Atletica) e le gemelle Elena Ribigini e Laura Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia).