Atletica, Iapichino vince al debutto stagionale nel lungo a Sabadell: 6.62 all’ultimo salto

Debutto stagionale nel salto in lungo con vittoria per Larissa Iapichino che si è presentata al Míting Internacional de Catalunya, a Sabadell, con un 6,62 fatto segnare all’ultimo salto. L’azzurra supera le padrone di casa Fatima Diame Diame (6,56) e Tessy Ebosele (6,37), entrambe finaliste ai Mondiali di Budapest, rispettivamente sesta e ottava. L’azzurra aveva aperto la sua gara con un 6.50, seguita da quattro nulli. Poi la rimonta all’ultima chance, con una misura inferiore al 6,72 collezionato nella scorsa edizione proprio a Sabadell, che diede il via ad una stagione culminata nell’argento degli Europei indoor di Istanbul. Adesso Iapichino inaugura il proprio percorso verso i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) e il suo calendario prevede questi impegni: Dusseldorf (4 febbraio), Belgrado (13 febbraio) e Berlino (23 febbraio).