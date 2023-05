Atletica, Iapichino pronta al debutto stagionale all’aperto: sarà protagonista ad Atene

E’ tutto pronto per l’atteso debutto stagionale all’aperto di Larissa Iapichino che, nella giornata di domani, prenderà parte alla gara di salto in lungo del meeting di Kallithea, nella periferia di Atene. La ventenne tornerà in azione a poco più di una settimana dall’appuntamento del prossimo 2 giugno allo stadio Ridolfi, davanti al suo pubblico. Iapichino è reduce dalla grande prova nella finale di Istanbul di inizio marzo, in cui l’azzurra ha realizzato il record italiano indoor con un 6,97, facendo meglio anche di sua madre Fiona May. Adesso in Grecia per lei c’è una nuova sfida che la metterà davanti a tutte le migliori avversarie del pianeta, che prenderanno parte anche alla tappa italiana della Diamond League. Tra queste la svedese Khaddi Sagnia, la romena Alina Rotaru-Kottmann, quinta a Istanbul, oltre alla cipriota Filippa Fotopoulou-Kviten e alla greca Vasiliki Chaitidou.