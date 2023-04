Atletica, Iapichino: “Migliorare il mio personale all’aperto è l’obiettivo stagionale”

A Firenze si è tenuta questa mattina la presentazione del Golden Gala, appuntamento in programma il prossimo 2 giugno. A presenziare anche Larissa Iapichino, reduce dagli ottimi Europei indoor di marzo ad Istanbul: “Il mio obiettivo primario in questa stagione sarebbe quello di migliorare il mio record personale all’aperto che è ancora di 6,80 metri ed è del 2020. Mi piacerebbe ritoccarlo, e per il resto si starà a vedere sempre cercando essere in costante crescita, e provando a migliorarmi come atleta dal punto di vista sia sportivo che personale, ovvero come bagaglio di esperienze”.

“La qualificazione per le Olimpiadi di Parigi avverrà il prossimo anno, in questo di anno è bene pensare a quella che sarà la gara più importante che sono i Mondiali – ha proseguito – Il salto in lungo è una specialità da anni di livello molto alto perché ci sono tantissime atlete che valgono sette metri, che è una misura molto importante e competitiva. E’ difficile cercare di stare nella mischia e quindi cercherò di dare tutto me stessa per essere in qualche modo presente e competitiva”.

“L’atletica italiana è in grandissima crescita anche grazie a tantissimi giovani, come si è visto ai campionati europei indoor di atletica ad Istanbul. E’ veramente meraviglioso vedere anche i miei colleghi che si esprimono a livelli altissimi in contesti internazionale”, ha concluso Iapichino.