Atletica, Iapichino: “E’ stato bellissimo, ho pensato soltanto a saltare”

Larissa Iapichino, dopo aver conquistato la medaglia d’argento con tanto di record italiano, nella finale del salto in lungo femminile dei Campionati Europei di atletica leggera, in scena a Istanbul, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Oggi è stato bellissimo. Per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare. Fino all’ultimo volevo stare nella ‘mischia’ e sentivo buone sensazioni. Adesso voglio vivere altre emozioni come queste. Le mie rivali hanno tirati fuori misure enormi ma io sono stata bravissima”.