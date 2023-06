Atletica, Iapichino: “Bronzo non mi soddisfa, ma felice per il traguardo storico”

Larissa Iapichino, bronzo nel salto in lungo ai Giochi Europei con la misura di 6.66 alle spalle della serba Milica Gardasevic (6.82) e della francese Hilary Kpatcha (argento in 6.75), ha parlato al termine della prestazione, a suo parere, non soddisfacente. “Non sono molto soddisfatta, ho avuto una giornata no. Abbiamo analizzato gli errori ma sono molto contenta di aver portato un piccolo contributo alla squadra che ci ha portato ad essere campioni d’Europa, un risultato storico. Sono davvero molto felice di aver fatto parte di questa bellissima spedizione”.

Poi ha proseguito: “E’ chiaro che si guarda sempre con occhio critico il proprio operato, ci sono stati degli errori e spero vivamente di poterli correggere per la prossima gara. Da oggi cambia la consapevolezza che possiamo batterci tra i migliori in Europa ed essere la migliore in Europa e anche al mondo. Una squadra così compatta può intimidire anche grandi Nazioni, noi ce la metteremo tutta con la nostra coesione e lo spirito di squadra”.