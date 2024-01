Atletica, Iapichino anticipa il debutto nel lungo: in pedana sabato a Sabadell

Esordio anticipato. Larissa Iapichino sarà in azione a Sabadell, in Spagna, per la prima gara di salto in lungo della sua stagione, in programma nel pomeriggio di sabato 27 gennaio. Al Míting Internacional de Catalunya si è già esibita nella scorsa edizione, centrando la misura di 6,72. E adesso è pronta a confrontarsi con le lunghiste spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele, oltre che con la svedese Kaiza Karlen, la bulgara Milena Mitkova, la spagnola Evelyn Yankey. Sono i primi salti verso i Mondiali indoor di Glasgow in un calendario agonistico che prevede anche l’impegno il 4 febbraio a Dusseldorf. Poi volerà a Belgrado il 13 febbraio e a Berlino il 23 dello stesso mese. La 21enne fiorentina ha già aperto la propria stagione nella velocità migliorandosi per due volte ad Ancona nei 60 metri, con 7.46 in batteria e 7.45 in finale.