Atletica, Iapichino al debutto stagionale: test sui 60 metri per preparare il salto in lungo

Larissa Iapichino debutterà ufficialmente nel 2024 nella giornata di domenica 14 gennaio. Come l’anno scorso, la classe 2002 ha scelto di disputare i 60 metri al PalaIndoor di Ancona per iniziare a preparare la stagione del salto in lungo, che propone i Mondiali Indoor, gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella specialità di riferimento, dove è stata argento agli ultimi Europei e finalista ai Mondiali di Budapest, farà il suo esordio il prossimo 4 febbraio all’Istaf Indoor di Dusseldorf.

La figlia di Fiona May, che torna a indossare la maglia dell’Atletica Firenze Marathon dopo l’uscita dalle Fiamme Gialle, riparte dal crono di 7.47 dello scorso anno, un tempo che domenica pomeriggio può puntare a migliorare. Dopo il blitz nei 60 metri, rimarrà per una settimana nel capoluogo marchigiano per continuare il lavoro insieme al papà e allenatore Gianni, in preparazione degli obiettivi stagionali. Iapichino ha concluso il 2023 ai piani altissimi del ranking mondiale del lungo, alle spalle soltanto della campionessa del mondo, la serba Ivana Vuleta, e appaiata alla statunitense Tara Davis-Woodhall. Merito di una stagione che, oltre alla medaglia d’argento di Istanbul con il primato italiano indoor a 6,97, l’ha vista conquistare tre successi di tappa in Diamond League, avvicinare il podio mondiale a Budapest (quinta a soli 6 centimetri dal bronzo) e vincere il titolo europeo U23 sempre vicina ai sette metri (6,93).