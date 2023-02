Atletica, i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir in crescita: primati stagionali tra Parma e Sassnitz

Alla seconda uscita stagionale i due azzurri del getto del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir si migliorano. Il fiorentino dell’Aeronautica a Parma arriva a 21,49 e supera il 21,33 raggiunto in Francia la scorsa settimana. Fabbri diventa così il terzo al mondo quest’anno. “Molto contento di questa gara-test – commenta l’azzurro – che ho affrontato solo per mettere un po’ di lanci in cascina. Sarei stato felice anche con una misura intorno ai ventuno metri, però sapevo che fosse possibile ottenere di più, probabilmente non oggi perché mercoledì tornerò in pedana al meeting di Belgrado. Sento di poter fare tanto, sono tornato a essere stabile sopra i ventuno metri che è la cosa più importante”. Sorride anche Zane Weir. Il lanciatore delle Fiamme Gialle vince al meeting tedesco di Sassnitz con la spallata a 21,45, a sette giorni dal 21,32 ottenuto nell’esordio vincente di Rochlitz, sempre in terra tedesca.