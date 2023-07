Atletica: Hooper e Herrera presenti al Challenge di Modena

Questo fine settimana, tra l’8 e il 9 luglio, si terrà il Challenge Assoluto di Modena, che permetterà la qualificazione agli Assoluti di Molfetta in programma tra il 28 e il 30 luglio. Tra i diversi iscritti compaiono le due staffettiste della 4×100 Gloria Hooper e Johanelis Herrera, che gareggeranno nei 100 metri. Nella categoria maschile, sempre dei 100 metri, si vedranno impegnati Eric Marek e Roberto Rigali. Diego Pettorossi parteciperà ai 200 metri, mentre Lapo Bianciardi correrà i 400 e Pasquale Selvarolo completerà i 5000 metri. Il decatleta Dario Dester parteciperà invece all’asta e ai 110hs, categoria che vedrà impegnata anche l’eptatleta Sveva Gerevini, che parteciperà anche nel lungo. Tra le altre donne in gara, ci saranno Alessandra Bonora ai 400 metri, Raphaela Lukudo, Giancarla Trevisan e Virginia Troiani. Infine, negli 800 scenderà in pista Joyce Mattagliano, nel 1500 Giulia Aprile e Alessia Trost gareggerà nell’alto.