Atletica, Golden Gala Pietro Mennea 2021 a Firenze: presenti Cheptegei e Crippa

by Davide Triolo

Joshua Cheptegei - Foto Colombo Fidal

Il 10 giugno andrà in scena il quarantunesimo Golden Gala Pietro Menna 2021, sul palcoscenico dell’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze. Molti tra i migliori talenti dell’atletica mondiale si riuniranno in Toscana, in data giovedì 10 giugno 2021, a partire dalle ore 20.00. In presenza di Stefano Mei ed Eugenio Giani, rispettivamente presidente della Fidal e presidente della Regione Toscana, la tappa della Wanda Diamond League metterà in palio gloria e prestigio. Presente Joshua Cheptegei, ugandese attualmente primatista al mondo, affiancato dai talentuosi etiopi Selemon Barega e Hagos Gebrhiwet e Muktar Edris. Non mancheranno inoltre il recordman europeo Jakob Ingebrigtsen e le stelle italiane Yeman Crippa e Iliass Aouani. Evento italiano da non perdere, per l’importanza specifica delle gare e per la qualità dei protagonisti.