Atletica, Golden Gala il 2 giugno ma non sarà all’Olimpico: a breve la nuova sede

Non sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare il prossimo ‘Golden Gala‘, la più importante gara di atletica leggera in Italia che si svolgerà il 2 giugno 2023. L’impianto della Capitale non sarà infatti disponibile in quella data, e a breve verrà decisa la nuova sede: favorita è Firenze con il suo impianto dedicato all’atletica leggera, lo stadio ‘Ridolfi’, già sede dell’edizione del 2021.