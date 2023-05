Atletica, Golden Gala a Firenze: si accende la super sfida tra Jacobs e Kerley

È in programma il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze (stadio Ridolfi), l’attesa sfida tra il campione del mondo Fred Kerley e il campione olimpico Marcell Jacobs, che metterà a confronto i vincitori delle ultime due rassegne globali, i Mondiali di Eugene 2022 e i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. A completare un cast già fenomenale con loro, ci sarà anche il campione della Diamond League e bronzo mondiale Trayvon Bromell. Kerley e Jacobs si sono più volte punzecchiati sui social ed in interviste: il primo ha sminuito la sua vittoria sui 60 metri agli Europei, assicurando di non temerlo in vista dei mondiali di Budapest. Jacobs, dal canto suo, gli ha risposto postando su Instagram una foto della finale olimpica dove sopravanza Kerley sul traguardo, con il commento “quando il gioco di fa serio il risultato è quello“.

Per Kerley è un ritorno al Golden Gala dopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione, lo statunitense trionfò davanti al pubblico italiano con uno sprint da 9″92 nei 100 metri, poche settimane prima di firmare il primato personale di 9″76 ai campionati statunitensi e di vincere la medaglia d’oro ai Mondiali in Oregon. Quest’anno, troverà come rivale l’idolo di casa Jacobs, che lo ha battuto nella finale di Tokyo dell’agosto 2021: nella gara più importante della sua carriera, il velocista italiano sfrecciò in 9″80 (record europeo), diventando il primo campione olimpico nello sprint dopo l’era-Bolt, un successo ripetuto pochi giorni dopo con la staffetta 4×100.