Tutto pronto allo stadio Ridolfi per il Florence Sprint Festival Relays. Riflettori puntati sulle staffette azzurre 4×100 sulla pista che ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea il 2 giugno, con l’obiettivo di un tempo che possa garantire la partecipazione ai Mondiali di Budapest. Spazio ai campioni olimpici di Tokyo Lorenzo Patta (in prima frazione), Fausto Desalu (terza) e Filippo Tortu (quarta) oltre al secondo frazionista Matteo Melluzzo che completerà il quartetto ufficializzato in mattinata dal responsabile della velocità Filippo Di Mulo. Non esiste un crono che dia già la certezza matematica di partecipare, l’obiettivo quindi è un tempo che ragionevolmente, alla data del 30 luglio, permetta di restare tra le 8 squadre qualificate. Alle 17.30 spazio alle azzurre primatiste italiane e medaglia di bronzo agli Europei di Monaco di Baviera, già qualificate per i prossimi Mondiali in Ungheria (19-27 agosto) in virtù della finale dei Mondiali di Eugene nella scorsa estate.

4×100 uomini

A: Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo, Fausto Desalu, Filippo Tortu

B: Francesco Libera, Marco Ricci, Andrea Federici, Roberto Rigali

U20: Davide Rezzadori, Danilo Parisi, Nicolò Salaris, Francesco Zatelli

4×100 donne

A: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Vittoria Fontana

B: Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Irene Siragusa, Alessia Pavese

U18: Sofia Pizzato, Elisa Marcello, Sofia Regazzi, Alice Pagliarini