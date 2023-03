Atletica, Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi ha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare questo nuovo sodalizio con colui che è l’attuale referente tecnico dei salti per la Nazionale azzurra di atletica. “Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto” ha detto il 30enne di Civitanova Marche. Ciotti, classe ’76, nella sua carriera agonistica vanta un personale di 2,31 metri e ben sei titoli nazionali, oltre ad un argento ai Giochi del Mediterraneo del 2001.

“Ogni volta che si avvicina l’Olimpiade, che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro – spiega l’azzurro -.Voglio godermi questi due anni pieni di grandi possibilità. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un’altra Olimpiade e anche l’europeo in casa a Roma, che ha il suo perché”.