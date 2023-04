Atletica, getto del peso: Weir, Fabbri e Ponzio il 29 aprile in gara in Botswana

Prosegue la preparazione in Sudafrica dei due pesisti azzurri Zane Weir e Leonardo Fabbri, che si preparano anche al loro esordio primaverile. Arriverà il 29 aprile a Gaborone, capitale del Botswana e sede della tappa Gold del World Athletics Continental Tour. Sarà presente anche la terza punta di diamante del peso tricolore, ovvero Nick Ponzio, in arrivo dagli Stati Uniti. Il primo test rriva al termine di tre settimane intense dal punto di vista del carico di lavoro. Poi, per Weir e Fabbri, è previsto il ritorno in Italia e altre gare in vista dello start della vera stagione agonistica all’aperto.