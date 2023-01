Atletica, Furlani sfiora il record italiano U20 nel salto in lungo ad Ancona

di Sofia Cioli 18

Mattia Furlani inizia bene la sua stagione. L’azzurro ha saltato 7.73 al sesto e ultimo tentativo sulla pedana di Ancona, avvicinandosi subito al record italiano under 20 stabilito nel 2016 da Gabriele Chilà con 7,78. Al via il 2023 dell’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) con 53.95 sui 400 metri, a mezzo secondo dal personale timbrato l’anno scorso dalla 22enne romana, campionessa italiana sulla doppia distanza. Nel rettilineo dello sprint in evidenza sui 60 metri l’umbro Junior Tardioli (Educare con il Movimento Foligno), classe 2003, che si porta a 6.71; mentre al femminile vince ancora Veronica Besana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 7.54, dopo il successo di ieri tra gli ostacoli.