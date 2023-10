Atletica: a Furlani il premio ‘Men’s Rising Star 2023″

Mattia Furlani vince il titolo ‘Men’s Rising Star 2023’. Si tratta di un riconoscimento riservato al miglior atleta europeo emergente in italia. L’azzurro ha ritirato il trofeo a Vilnius, in Lituania, in occasione dell’assegnazione dei Golden Tracks, i premi più ambiti del mondo dell’atletica. L’atleta tricolore di diciotto anni corona così una stagione perfetta, in cui ha conquistato l’oro agli Europei under 20 di Gerusalemme e ha registrato lo storico 8.44 a Savona, la miglior misura mai raggiunta da un teenager. Furlani, ai microfoni della premiazione, dichiara: “È da un anno che sogno questo premio ed è il miglior modo per avvicinarmi alla prossima stagione, quella degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi“. Vincono il premio di atleti europei dell’anno Jakob Ingebrigtsen e Femke Bol, che avevano collezionato il premio anche lo scorso anno. Il norvegese ha conquistato il titolo mondiali nei 5000 metri, oltre ai due ori degli Europei indoor e il record del mondo nei 2000 metri in 4:43.13. La fuoriclasse olandese ha collezionato il titolo di campionessa mondiale dei 400 ostacoli e della staffetta 4×400, collezionando anche i successi degli Europei indoor e della Diamond League.