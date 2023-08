Atletica, Furlani oro agli Europei U20: “Una grande emozione, era l’obiettivo stagionale”

“È un’emozione impressionante. Vincere la medaglia d’oro a Gerusalemme era l’obiettivo di quest’anno e non posso che essere grato a chi mi sta vicino in questo percorso”. Così Mattia Furlani, oro nel salto in lungo agli Europei Under 20, parla al termine della competiizone continentale di categoria. “La gara è stata un po’ sfortunata per il vento e per le battute non perfette, non ho trovato del tutto il feeling con la pedana. Potevo saltare ancora più lontano, ma contava il primo posto. Dovessi descrivere quest’oro in una sola parola direi: incredibile! Faccio i complimenti al mio avversario bulgaro perché ha dimostrato a tutto il mondo di cosa sia capace. I Mondiali di Budapest? Con un risultato del genere si arriva tranquillamente in finale. Adesso bisogna archiviare questa gara e concentrarci sul nuovo obiettivo”.