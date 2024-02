Atletica: funerali di Stato per Kiptum, recordman della maratona

Funerali di Stato in Kenya per Kelvin Kiptum, atleta keniano che lo scorso anno aveva stabilito il nuovo record mondiale della maratona. Morto a soli 24 anni in un incidente stradale nel paese africano, verrà omaggiato a dovere dalla sua gente. A dare la notizia è stato il ministro dello Sport, Ababu Namwamba, che ha preso tale decisione di comune accordo con la famiglia del ragazzo.